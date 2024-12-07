Nike Club 男子梭织短裤采用顺滑梭织面料，是夏日骄阳下不同活动的理想之选，助力暖天户外探险。弹性腰部搭配前开口抽绳，可供自主调节贴合度，无论是高空抱膝跳水，还是在公园畅玩飞盘高尔夫，皆可让你应付自如。

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