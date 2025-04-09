Nike Club

男子梭织锥形剪裁长裤

¥419
¥499
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中橄榄绿/中橄榄绿
杏茶色/杏茶色
黑/黑

Nike Club 男子梭织锥形剪裁长裤采用斜纹面料，打造日常佳选。标准版型结合锥形剪裁，塑就利落外观，助你轻松驾驭不同场合。弹性腰部搭配纽扣拉链门襟设计，打造舒适贴合感。

  • 显示颜色： 中橄榄绿/中橄榄绿
  • 款式： HJ1998-222

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