Nike Club
男子梭织长裤
20% 折让
Nike Club 男子梭织长裤轻盈顺滑，尽显运动风范。小腿外侧采用拉链设计，结合弹性裤管口，塑就利落外观。
- 显示颜色： 中橄榄绿/帆白/杏茶色/帆白
- 款式： HJ2245-222
其他细节
标准版型，打造休闲舒适的穿着感受
产品细节
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
