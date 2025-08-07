 
Nike Club 男子梭织长裤 - 中橄榄绿/帆白/杏茶色/帆白

Nike Club

男子梭织长裤

20% 折让

Nike Club 男子梭织长裤轻盈顺滑，尽显运动风范。小腿外侧采用拉链设计，结合弹性裤管口，塑就利落外观。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/帆白/杏茶色/帆白
  • 款式： HJ2245-222

其他细节

标准版型，打造休闲舒适的穿着感受

产品细节

  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 插手口袋
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。