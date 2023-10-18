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      Nike Club

      男子法式毛圈套头连帽衫

      ¥299
      ¥449
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      黑/黑
      白色/白色
      调色暗灰/浅烟灰

      Nike Club 男子法式毛圈套头连帽衫以法式毛圈面料焕新演绎经典原版 Club Fleece 连帽衫，肩部、胸部和衣身采用休闲剪裁，塑就运动风格，百搭实穿。法式毛圈针织面料，恰到好处地兼顾柔软度与舒适效果。胸前中央饰有刺绣 Futura 标志，彰显经典风范。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： FB7789-010

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