 
Nike Club 男子法式毛圈收口长裤 - 黑/白色

Nike Club 男子法式毛圈收口长裤采用柔软法式毛圈面料，臀部和大腿部位采用休闲剪裁，舒适百搭。闪电耐克勾贴片，增添一抹时尚格调。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ0767-010

其他细节

  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳，打造可调式贴合度

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 后身按扣口袋
  • 后身口袋上方饰有刺绣 Futura 标志
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。后片口袋/侧边口袋（手背侧）：100% 棉
  • 可机洗
