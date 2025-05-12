Nike Club
男子法式毛圈连帽衫
¥329¥54940% 折让
Nike Club 男子法式毛圈连帽衫质感柔软，采用经典版型，营造休闲感受，便于叠搭。胸前刺绣宇航员图案搭配左侧袖口刺绣 Futura 标志，尽显非凡格调。
- 显示颜色： 大学红/黑
- 款式： HQ8595-657
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Nike Club 男子法式毛圈连帽衫质感柔软，采用经典版型，营造休闲感受，便于叠搭。胸前刺绣宇航员图案搭配左侧袖口刺绣 Futura 标志，尽显非凡格调。
其他细节
- 法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭
- 双层风帽结构，富有结构感，塑就舒适包覆感受
产品细节
- 袋鼠式口袋
- 圆形编织抽绳
- 罗纹下摆和袖口
- 面料/连帽里料：棉/聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红/黑
- 款式： HQ8595-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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