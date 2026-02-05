Nike Club
男子法式毛圈长裤
15% 折让
Nike Club 男子法式毛圈长裤采用标准版型，搭配轻微锥形裤腿和罗纹裤管口，塑就经典之作。法式毛圈面料，缔造媲美经典运动裤的柔软舒适感受。
- 显示颜色： 浅烟灰/浅烟灰/白色
- 款式： FN3802-077
其他细节
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭
- 弹性腰部搭配圆形前开口抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
- 后身口袋采用隐藏式按扣扣合设计，帮助安全存储小物件
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 面料：棉/聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
