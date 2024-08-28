Nike Club 男子翻领T恤采用超宽松版型，为肩部、胸部和衣身营造充裕活动空间，为经典设计增添街头风范。针织面料，打造舒适穿着感受。左胸饰有经典 Futura 标志，纽扣式前襟塑就精致外观。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。