Nike Club

男子长袖条纹翻领T恤

¥449

黑/白色/浅烟灰/白色
帆白/游戏宝蓝/亚麻/白色

Nike Club 男子长袖条纹翻领T恤采用柔软棉料搭配活力十足的撞色条纹设计。衣身和衣袖采用休闲剪裁，打造运动风范，便于叠搭。

  • 显示颜色： 黑/白色/浅烟灰/白色
  • 款式： FZ0824-010

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