Nike Club 软顶运动帽采用斜纹面料，彰显经典风范，打造休闲舒适的日常佳选，助你轻松驾驭不同场合。 舒适软顶设计结合弧形帽檐，令你轻松型出范儿； 后侧可调节固定带搭配日字扣设计，可供打造理想贴合度，缔造非凡舒适感受。

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