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      Nike Club

      Boxy 大童可调节软顶运动帽

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      Boxy 在T恤上初次登场，现亮相于帽饰， 逐渐成为家喻户晓的人气吉祥物！ Nike Club Boxy 大童可调节软顶运动帽采用软顶帽冠和弧形帽檐，其上热情友好的 Boxy 正在向你的好友和同学挥手致意，表示欢迎。

      • 显示颜色： 明亮绿/高压电黄
      • 款式： FB5362-331

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