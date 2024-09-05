Nike Club Dunk Patch 软顶运动帽采用软顶设计，致敬人气运动鞋设计。 帽冠饰有 Dunk 贴片，背面固定带融入 Dunk 元素，致敬 1985 年的传奇运动鞋。 本款运动帽也将如这一传奇运动鞋，历经时间洗礼而愈显出众。

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