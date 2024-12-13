Nike Club Fairway 男子针织开衫经典百搭，舒适非凡。针织面料柔软舒适，纽扣开襟和罗纹下摆为你的造型增添精致格调。可内搭图案T恤，享受咖啡馆的悠闲时光，或叠搭牛津衬衫，出席晚间场合。

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