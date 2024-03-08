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      Nike Club Fleece

      男子加绒长袖翻领衫

      ¥329
      ¥449
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      冷杉绿/白色
      调色暗灰/白色

      Nike Club Fleece 男子加绒长袖翻领衫采用柔软加绒面料，设计灵感源自长袖翻领T恤，为经典造型增添温暖舒适感受。梭织衣领搭配三扣式前襟设计，塑就精致外观；袖口和下摆柔软罗纹设计结合舒适针织面料，营造休闲舒适感受。

      • 显示颜色： 冷杉绿/白色
      • 款式： DX0538-323

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