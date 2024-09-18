穿上这款柔软的 Nike Club Fleece 男子加绒长裤，彰显 Nike 传统风范，尽享舒适感受。大腿部位饰有印花图案，旨在向 Nike 的 6 款标志及其所代表的公司发展历程致敬。柔软弹性腰部和弹性裤管口，无论是享受休闲时光还是都市出游，皆可尽显简约休闲风范。

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