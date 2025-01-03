Nike Club Fleece 男子毛圈布短袖翻领上衣采用舒适的毛圈布面料搭配匠心剪裁，打造休闲造型，堪称休闲时光的理想之选。面料表面具有柔软纹理触感，反面经加绒处理，舒适非凡。倒上一杯柠檬汁，趿着拖鞋，慵懒地摊在躺椅上，悠享惬意时光。

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