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      Nike Club Fleece

      男子毛巾布短裤

      ¥399

      狼灰/黑
      团队金/黑

      Nike Club Fleece 男子毛巾布短裤采用舒适的毛巾布面料搭配标准剪裁，打造轻松舒适感受和休闲造型，堪称休闲时光的理想之选。表面面料具有毛巾布触感；反面经加绒处理，质感柔软，舒适亲肤。放松时刻：倒上一杯柠檬水，穿上拖鞋，在躺椅上自如伸展。

      • 显示颜色： 狼灰/黑
      • 款式： DX0524-012

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