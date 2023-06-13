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      Nike Club Fleece

      男子长裤

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      穿上这款柔软加绒 Nike Club Fleece 男子长裤，彰显 Nike 传统风范，尽享舒适感受。 大腿部位饰有印花图案，旨在向 Nike 的 6 款标志及其所代表的公司发展历程致敬。 柔软弹性腰部和弹性裤管口，无论是享受休闲时光还是都市出游，皆可尽显简约休闲风范。

      • 显示颜色： 幻影灰白
      • 款式： DX0796-030

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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