 
Nike Club Fleece+ 马年限定脱缰系列新年款男子半长拉链开襟冬季款仿羊羔绒上衣 - 沙堆白

Nike Club Fleece+ 马年限定脱缰系列新年款男子半长拉链开襟冬季款仿羊羔绒上衣采用旷野图案设计，旨在庆贺马年。版型宽松，下摆搭配抽绳，便于收紧。


  • 显示颜色： 沙堆白
  • 款式： IQ6117-126

其他细节

  • 柔软厚实仿羊羔绒面料，缔造温暖舒适的穿着体验
  • 下摆搭配抽绳和栓扣设计，可轻松调节至恰到好处的贴合感，帮助御寒
  • 半长拉链开襟设计，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果
  • 正面实用拉链口袋，为基本物品提供便于快速存取的安全收纳空间

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 刺绣耐克勾标志
  • 宽松版型
  • 可机洗
  • 显示颜色： 沙堆白
  • 款式： IQ6117-126

