Nike Club Fleece

男子 Oversize 风法式毛圈圆领上衣

¥379
¥449
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Nike Club Fleece 男子 Oversize 风法式毛圈圆领上衣采用超宽松版型，缔造非凡舒适感受。 法式毛圈面料结合内里非起绒毛圈，兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭。 落肩衣袖和宽松衣身，营造充裕活动空间，便于轻松叠搭。

  • 显示颜色： 卡其/卡其/白色
  • 款式： HJ1820-247

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