 

Nike Club Fleece

男子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫

¥419¥49916% 折让
售罄：此配色当前无货

Nike Club Fleece 男子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫采用超宽松版型，助你畅享非凡舒适感受。法式毛圈面料表面顺滑，内里具有纹理，带来柔软的穿着感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HJ1817-010

Nike Club Fleece

¥419¥49916% 折让

Nike Club Fleece 男子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫采用超宽松版型，助你畅享非凡舒适感受。法式毛圈面料表面顺滑，内里具有纹理，带来柔软的穿着感受。

其他细节

  • 超宽松版型营造充裕活动空间，令你自如畅动
  • 法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭

产品细节

  • 风帽搭配抽绳
  • 罗纹下摆和袖口
  • 左胸饰有刺绣 Nike Futura 标志
  • 面料/连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HJ1817-010

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