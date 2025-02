Nike Club "Just Do It" 幼童中筒运动袜(3 双)采用聚酯纤维和氨纶混纺针织面料,可与孩子的 Nike 运动鞋理想搭配。罗纹足弓支撑板带,提供出众支撑力;袜底、后跟和足尖融入舒适加厚设计,在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。

显示颜色: 健身红

款式: HV7196-687