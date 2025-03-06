Nike Club "Just Do It" 幼童中筒运动袜（3 双）采用聚酯纤维和氨纶混纺针织面料，可与孩子的 Nike 运动鞋理想搭配。罗纹足弓支撑板带，提供出众支撑力；袜底、后跟和足尖融入舒适加厚设计，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。

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