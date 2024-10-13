Nike Clubpuffer 面包

Therma-FIT 男子羽绒保暖夹克

¥1,449
¥1,699
14% 折让

冷杉绿/白色
游戏宝蓝/白色

Nike Club Therma-FIT 男子羽绒夹克专为寒冷天气打造，采用宽松版型，大身结合羽绒填充物，在降温时营造舒适温暖感受。 弹性包边袖口与下摆设计，帮助稳固衣身。充绒量：316 克（L码）。

  • 显示颜色： 冷杉绿/白色
  • 款式： FZ5029-323

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