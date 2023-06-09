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      Nike Coral Reef Scooter Dri-FIT

      婴童T恤和短裙套装

      ¥329

      Nike Coral Reef Scooter Dri-FIT 婴童T恤和短裙套装兼具时尚风范和出众功能。针织T恤搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助小宝贝在运动时保持清凉干爽；同款弹性针织短裙采用包边弹性腰部，塑就舒适贴合体验，内层弹性针织短裤带来出众包覆效果，让小宝贝无拘畅玩。

      • 显示颜色： 珊瑚红
      • 款式： FQ6913-894

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