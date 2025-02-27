Nike Coral Reef Swoosh

Dri-FIT 幼童速干遮阳帽

¥69
¥99
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Nike Coral Reef Swoosh Dri-FIT 幼童速干遮阳帽采用梭织聚酯纤维斜纹面料结合经典结构，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，令孩子在阳光下尽兴玩耍，同时畅享干爽舒适感受。平整帽檐，有助遮挡刺眼阳光；可调节固定带搭配魔术贴粘扣，塑就恰到好处的贴合感。

  • 显示颜色： 大学蓝
  • 款式： FQ0950-412

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