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      Nike Coral Reef Swoosh

      Dri-FIT 幼童速干遮阳帽

      ¥99

      Nike Coral Reef Swoosh Dri-FIT 幼童速干遮阳帽采用梭织聚酯纤维斜纹面料结合经典结构，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，令孩子在阳光下尽兴玩耍，同时畅享凉爽舒适感受。 弧形帽檐，帮助遮挡刺眼阳光；可调节固定带搭配魔术贴粘扣，塑就恰到好处的贴合感。

      • 显示颜色： 大学蓝
      • 款式： FQ0950-412

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