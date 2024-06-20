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      Nike Cortez

      大童复古运动童鞋

      ¥599

      黑/冷灰/白色
      白色/校园粟黄/校园紫
      白色/黑/绿古色

      Nike Cortez 运动鞋从跑步热品到时尚标杆，一贯沿袭复古格调和时尚设计，缔造非凡舒适脚感。Nike Cortez 大童运动童鞋经焕新设计，为足部营造充裕活动空间。柔软中底结合外底锯齿状细节，再现人气经典风范。

      • 显示颜色： 黑/冷灰/白色
      • 款式： DM0950-001

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