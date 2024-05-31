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      Nike Cortez

      女子复古运动鞋

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      山峰白/山峰白/烟灰/光子灰
      帆白/浅柠檬黄绿/帆白
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      经典匠心设计，尽显传统风范。数十年来，Nike Cortez 运动鞋从经典跑步鞋到时尚热品，一贯沿袭复古格调、柔软的中底和锯齿状细节设计。此次 Nike Cortez 女子运动鞋采用百搭配色，彰显复古魅力。

      • 显示颜色： 山峰白/山峰白/烟灰/光子灰
      • 款式： HF6410-101

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