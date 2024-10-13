Nike Cortez Leather

男子复古运动鞋

¥579
¥699
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帆白/体育场绿
白色/浅清透蓝/帆白/黑
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1972 年铸就经典。 2023 年锐意焕新。 有时候，就是越多越好。 Nike Cortez Leather 男子运动鞋秉承匠心设计理念，焕新演绎备受推崇的出众外观，鞋头区域设计结合加固侧拼接，打造舒适非凡的日常穿着体验。 皮革材料，缔造出色耐穿性，承袭你钟爱的 1972 年经典版型。 系上鞋带，演绎经典之作。

  • 显示颜色： 帆白/体育场绿
  • 款式： DM4044-104

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