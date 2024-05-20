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      Nike Cortez

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      1972 年铸就经典。2023 年锐意焕新。有时候，就是越多越好。Nike Cortez 男子运动鞋秉承匠心设计理念，焕新演绎备受推崇的出众外观，鞋头区域设计结合加固侧拼接，打造舒适非凡的日常穿着体验。优质材料，缔造出色耐穿性，承袭你钟爱的 1972 年经典版型。系上鞋带，演绎经典之作。

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