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      Nike Cortez

      男子运动鞋

      ¥849

      经典匠心设计，尽显传统风范。 数十年来，Nike Cortez 男子运动鞋从经典跑步鞋到时尚热品，一贯沿袭复古格调、柔软的中底和锯齿状细节设计。 此次迭代采用百搭配色，彰显复古魅力。

      • 显示颜色： 淡象牙白/橄榄绿/乌紫/幻影灰白
      • 款式： FV3614-102

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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      该产品在鞋带上的布艺吊牌因批次不同，非每双鞋都有。敬请注意，并酌情选购！

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