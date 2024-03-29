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      Nike Cortez 23 Premium

      女子复古运动鞋

      ¥799

      黑/石膏色/帆白
      黑/白色

      Nike Cortez 23 Premium 女子运动鞋秉承匠心设计理念， 焕新演绎 50 多年来的经典力作。耐穿材质，打造舒适非凡的日常穿着体验。 元年款 Cortez 设计线条，彰显经典风格。

      • 显示颜色： 黑/石膏色/帆白
      • 款式： FB6877-001

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