Nike Cortez 23 Premium 女子运动鞋秉承匠心设计理念，焕新演绎 50 多年来的经典力作。鞋头区域设计结合耐穿覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验。沿用元年款设计线条，彰显经典风范，让 Cortez 鞋迷与匠心鞋款产生共鸣。

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