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      Nike Cortez Basic PRM

      男子运动鞋

      ¥699

      Nike Cortez Basic PRM 男子运动鞋从比尔·鲍尔曼的首款杰作中汲取灵感，混合不同的材料，旨在颂扬地球并致敬比尔·鲍尔曼设计的经典跑鞋。织物鞋面搭配帆布覆面尽显丰富纹理，经典泡棉中底则采用柔软非凡的坑状泡棉，缔造经典外观。

      • 显示颜色： 铁灰/微黄绿/天青石蓝/白色
      • 款式： CQ6663-001

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