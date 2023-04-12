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      Nike Cortez Basic PRM EMB (GS)

      大童运动童鞋

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      Nike Cortez Basic PRM EMB (GS) 大童运动童鞋采撷 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼的元年款设计，匠心演绎经典之作。结合优质皮革和合成材质材料和轻盈缓震配置，经典舒适。刺绣细节演绎传统格调。

      • 显示颜色： 灰桃红/淡象牙白/红古铜/灰桃红
      • 款式： AV1336-200

      尺寸与尺码

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