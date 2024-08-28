Nike Cortez Basic SL (GS)

大童经典复古运动童鞋

¥419
¥599
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白色/黑
白色/健身红

Nike Cortez 是 Nike 在 1972 年推出的运动鞋。由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼设计，如今已成为传奇鞋款。Nike Cortez Basic SL (GS) 大童运动童鞋是为新生代打造的经典鞋款，尽显独特魅力。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： 904764-102

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 22.8

36: 鞋内长 23.4

36.5: 鞋内长 23.8

37.5: 鞋内长 24.2

38: 鞋内长 24.6

38.5: 鞋内长 25

39: 鞋内长 25.4

40: 鞋内长 25.8

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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