Nike Cortez 是 Nike 在 1972 年推出的运动鞋。由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼设计，如今已成为传奇鞋款。此款 Nike Cortez Basic SL (TDV) 婴童运动童鞋搭配两条固定带，专为儿童打造，助力畅享玩乐时光。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。