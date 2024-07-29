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      Nike Cortez Basic SL (TDV)

      婴童魔术贴易穿脱复古运动童鞋

      ¥319
      ¥369
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      Nike Cortez 是 Nike 在 1972 年推出的运动鞋。由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼设计，如今已成为传奇鞋款。此款 Nike Cortez Basic SL (TDV) 婴童运动童鞋搭配两条固定带，专为儿童打造，助力畅享玩乐时光。

      • 显示颜色： 白色/健身红
      • 款式： 904769-101

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