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      Nike Cortez Basic SL (PSV)

      幼童易穿脱复古运动童鞋

      ¥469

      白色/飞翔蓝/金属银/冰淡紫
      白色/健身红

      经典运动童鞋，助小宝贝瞄准终点线。Cortez 是 Nike 在 1972 年推出的运动鞋，别具匠心。Nike Cortez Basic SL (PSV) 幼童运动童鞋则沿袭人气经典外观，助小宝贝走出家门、尽情撒欢，在下一年里突飞猛进、茁壮成长。

      • 显示颜色： 白色/飞翔蓝/金属银/冰淡紫
      • 款式： 904767-108

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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