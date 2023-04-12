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      Nike Cortez Basic SL SE BTV

      婴童运动童鞋

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      Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼设计的 Cortez 在 50 多年前以出色鞋款之姿问世。Nike Cortez Basic SL SE BTV 婴童运动童鞋重塑儿童款经典。樱桃图案点缀的 Swoosh 标志带来甜美感，可调式固定带则重现元年设计的迷人特点。

      • 显示颜色： 大学蓝/小径红/梨绿/白色
      • 款式： CJ2422-400

      尺寸与尺码

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