Nike Cortez EasyOn

幼童魔术贴易穿脱复古运动鞋（亲子款）

¥449
¥499
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Nike Cortez EasyOn 幼童运动鞋焕新经典设计，方便快速穿脱。顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣式固定带，方便小宝贝轻松穿入，快速稳固双足。无需系带，解放双手。鞋头设计可为稚嫩双足提供充裕活动空间，助小宝贝恣意跑跳、尽兴玩乐。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DM0951-108

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