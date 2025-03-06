Nike Cortez Leather

女子复古运动鞋

¥629
¥699
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幻影灰白/白色/红棕色/浅骨色
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经典匠心设计，尽显传统风范。数十年来，Nike Cortez Leather 女子运动鞋从经典跑步鞋到时尚热品，一贯沿袭复古格调、柔软的中底和锯齿状细节设计。此次迭代采用优质材料结合百搭配色，彰显复古魅力。

  • 显示颜色： 幻影灰白/白色/红棕色/浅骨色
  • 款式： DN1791-003

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