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      Nike Cortez PRM

      女子复古运动鞋

      ¥799

      Nike Cortez PRM 女子运动鞋从墨西哥充满活力的风景中汲取灵感，将建筑结构、华丽装饰和温暖色调融于一身。 镂空耐克勾标志跃现于简约皮革覆面，历经岁月洗礼将越发舒适有型。 柔软中底结合锯齿状细节设计，为你再现 1972 年的复古外观。

      • 显示颜色： 冰番石榴色/浅甜瓜橙/冰桃红/冰番石榴色
      • 款式： FN7665-838

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