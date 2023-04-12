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      Nike Cortez Ultra

      男子运动鞋

      ¥799

      Nike Cortez Ultra 男子运动鞋锐意革新元年设计，运用质地轻盈的织物鞋面和三重密度泡棉缓震系统，打造简约造型、柔软舒适感和灵活自如的步履体验。 借助经典设计细节向元年款 Cortez 运动鞋致敬。

      • 显示颜色： 卡其绿/白色/黑
      • 款式： 833142-300

      更多信息

      Ultra 技术结合轻盈的泡棉中底和镂空外底，大幅减轻鞋身重量，提升舒适感。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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