你的心声， 我们在听。 Nike Cortez Vintage Suede 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。 该鞋款现采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。 皮革材质舒适耐穿。 专为 Cortez 粉丝的你而来。

显示颜色： 玛瑙白/棉布白/安全橙/土绯红

款式： FJ2530-201