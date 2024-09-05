穿上 Nike Cosmic Unity 2 EP 篮球鞋，致敬对篮球赛的热爱，感受比赛所带来的喜悦。按重量计算，该鞋款采用至少 20% 的再生材料制成，缔造出色支撑力，塑就出众回弹性能。该鞋款专为户外球场打造，质感轻盈，塑就清爽稳固感受，助你集中精力防守外围，或在抢下篮板后快攻得分。

显示颜色： 椰奶色/山峰白/大学红/队红

款式： DH1536-102