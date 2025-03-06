Cosmic Unity 3 EP 男子篮球鞋采用稳固贴合的轻盈设计，打造出色近地感，秉承匠心理念的同时助你取得比赛佳绩。该鞋款轻盈缓震，有助爆发疾速和快速转向，助你成就不同凡响的比赛表现。该版本的橡胶外底出众耐穿，专为户外球场打造。

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