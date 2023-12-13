跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Cosmic Unity 3 EP

      男子篮球鞋

      ¥999
      ¥1,199
      16% 折让

      Cosmic Unity 3 EP 男子篮球鞋采用稳固贴合的轻盈设计，打造出色近地感，秉承匠心理念的同时助你取得比赛佳绩。该鞋款轻盈缓震，有助爆发疾速和快速转向，助你成就不同凡响的比赛表现。该版本的橡胶外底出众耐穿，专为户外球场打造。

      • 显示颜色： 芝麻棕/冰番石榴色/星尘红/深丛林绿
      • 款式： DV2770-201

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息

      此商品可能采用“一体式鞋盒”发货。当您的一笔订单只由一件鞋类商品组成，且该商品为采用“一体式鞋盒”包装发货的商品时，快递在发出时不会额外套用快递箱，鞋盒即为快递箱。点击此处了解更多。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。