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      Nike Court Borough MD 2 Boot FLT GS 伴你开启下一个冒险之旅。复古篮球风格搭配柔软触感的 Swoosh 标志。保暖针织里料巧搭易于穿脱的提拉设计，为你缔造自由无拘的穿着体验。

      • 显示颜色： 黑/麂皮金/白色/天青石蓝
      • 款式： CD6145-001

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